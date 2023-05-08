توريد 18 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام عمليات التوريد واستلام الاقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد 2023 على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها ١٣ موقع تخزيني بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت ١٨ ألف طن ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.



ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة بلغت ١٩ ألف فدان مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.



من جانبه أوضح المهندس اسعد منادي وكيل وزارة الزراعة إنه تم توريد ٢ طن و ٦٧٦ كجم بشون البنك الزراعي المصري و ٢٧٨٨ طن و ٣٣٠ كجم للشركة العامة للصوامع بالإضافة إلى ٩٨١٠ طن و ٩٨٠ كجم شركه مطاحن جنوب القاهرة والجيزة و ٥٤٢٣ طن للشركة القابضة للصوامع .