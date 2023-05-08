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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفضها طلبا أمريكيا بإرسال صواريخ لأوكرانيا.. قرار جديد لـ تركيا بشأن الحرب

تركيا
تركيا

أكدت الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أن أنقرة لن تنضم للعقوبات الأمريكية الأوروبية على روسيا.

وكانت تقارير كشفت أن الاتحاد الأوروبي سيقوم للمرة الأولى بفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تدعم روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن واشنطن اقترحت سابقاً أن ترسل تركيا إلى أوكرانيا منظومة الدفاع الصاروخي S-400 الذي اشترته من روسيا واعترضت عليه الولايات المتحدة، لكن أنقرة رفضت هذا الاقتراح.

ونوه تشاووش أوغلو بأنه بينما زعمت واشنطن أن منظومة S-400 اضطرتها إلى استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة F-35، فقد اقترحت على تركيا أيضاً أن تمنح السيطرة على هذا المنظومة للولايات المتحدة أو دولة أخرى، بما في ذلك أوكرانيا، لأنها تحاول محاربة القوات الروسية.

وقال الوزير التركي: "طلبت الولايات المتحدة منا إرسال منظومة الدفاع الصاروخي S-400 إلى أوكرانيا، وقلنا لا"، موضحاً أن هذه المقترحات غير مقبولة لأنها تسعى إلى انتهاك السيادة التركية.

الخارجية التركية الحرب في اوكرانيا الاتحاد الأوروبي الدفاع الصاروخي تشاووش أوغلو

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