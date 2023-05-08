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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة.. فريدة سيف النصر ضيفة برنامج مساء DMC

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

تحل الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة على  برنامج مساء dmc مع الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتكشف فريدة سيف النصر تفاصيل مشاركتها فى مسلسل جعفر العمدة وعملة نادرة خلال السباق الرمضانى الماضى.

وكشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن سر مشاركتها فى مسلسل "جعفر العمدة" كضيف شرف فى شخصية الراقصة.

وقالت فريدة سيف النصر فى تصريح لصدى البلد :"لم استطع رفض العمل مع المخرج محمد سامى ومحمد رمضان، وكان هناك اتفاق ضمنى مع محمد سامى أن أشارك فى أحد أعماله، وهاتفنى كثيرا من أجل الظهور معه فى مسلسل "جعفر العمدة"، ولكن كنت وقتها مشغولة، ووجدتها فرصة يمكن أن أشاركه بعد ذلك، وهو دور جديد ومختلف بالنسبة لى، وسألت محمد سامى عن سر إصراره على مشاركتى فى العمل رغم أن الدور ضيف شرف، وقلت له أيضا طالما كنت مصرا على تواجدي فى العمل كان من الأفضل أن تزيد من مساحة الدور، وكان رده أن هذه الشخصية تترك بصمة مع الجمهور فى حالة تنفيذك لها، ولانك فنانة "محترمة نفسك أوى"، ولديكي شخصية قوية، وعندما تقدمي شخصية راقصة يشعر الجمهور بهذا التباين، وكنت حريصة أن أقدم مشاهد تتناسب مع الشهر الكريم ولم يكن هناك اى مشاهد خادشة للحياء، والملابس التى اخترتها كانت مختشمة، كما أننى لم ارقص بالمهنى المفهوم للرقص.

مسلسل جعفر العمدة  


مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان،  زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومىفؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهابطارق وإنتاج.

الإعلامية إيمان الحصري الفنانة فريدة سيف النصر برنامج مساء dmc سلسل جعفر العمدة محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة

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