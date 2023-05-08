برلماني: التعليم يجب أن يظل على جدول أعمال الوطن أطول فترة ممكنة

قال النائب سيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف التعليم يجب أن يظل على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلسي النواب والشيوخ فترة طويلة، مضيفا: موضوع التعليم في حد ذاته يجب أن يظل على جدول أعمال الوطن كله أطول فترة ممكنة.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ : التعليم قادر على أن ينقلنا إلى مكانة أخرى ويحدث تطور شامل في الوطن، ولكن الملاحظ أن التعليم الجامعي أصبح أحد المظاهر الصارخة لغياب العدالة الاجتماعية في الوطن.

وأفاد عبدالعال بأنه يريد أن يتحدث عن وجود تفرقة داخل الجامعات الحكومية، فما بالنا بالخاصة، وأنه داخل الجامعة الحكومية فالطالب يجد 3 نظم في الجامعات الحكومية، نظام مجاني، ونظام نصف مجاني، ونظام باهظ الثمن، الأول لايفيده تماما، والثاني يفيده بعض الشئ، والأخير ربما يفيده في سوق العمل.

واختتم: نحن في حزب التجمع نرفض الموازنة العامة، سواء السابقة، وأيضا المقبلة، لأن الاستحقاق الدستوري الخاص بالتعليم، الحكومة لا تلتزم به وتتحايل عليه دائما.

وكانت قبلها قد بدأت النقاشات في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

وعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة أولت النهوض بالتعليم بأنواعه ومراحله المختلفة والارتقاء بالبحث العلمي في كافة المجالات، اهتماما كبيرا.

وأكدت النائبة، أهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في 7مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة، مما يعكس ويؤكد على ارتباط التعليم والبحث العلمي بكل مناحي الحياة.