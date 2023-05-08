أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده فى مسلسل الأجهر |خاص

كشف الفنان أحمد صفوت عن أصعب مشاهده فى مسلسل "الأجهر"، الذى خاض به المارثون الرمضانى الماضى.

وقال أحمد صفوت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" أصعب مشاهدى فى الأجهر قتل السعداوى "سيد رجب" وتخوفت من رد فعل الجمهور عليه".

وأضاف الفنان أحمد صفوت فى تصريحاته لصدى البلد: "تعاطفت مع شخصية ميدا وكان هناك مبررات للقتل".



الحلقة الأخيرة من مسلسل الأجهر

شهدت الحلقة الأخيرة من الأجهر تعرض شريف منصور لأزمة صحية شديدة بعدما يخبره يوسف انه لن يترك حقه، لأنه كان السبب في قتل أمه وهي على سجادة الصلاة.

ويخبر يوسف بهيرة بانه يوسف شريف منصور ابن رقية وأنه حصل على كل ثروة والده، ويقول لها إنه اختار لها العذاب في عمرها القادم، مثلما واجه العذاب على مدار 20 سنة.

وتقوم بهيرة بقتل شريف منصور رميا بالرصاص، ويجتمع يوسف بأشقائه جميلة وهاشم وعماد وهايدي وباهي ويحكي لهم كل القصة التي عاشها.

ويذهب يوسف وعماد وجميلة وهاشم إلى قبر والدتهم ويخبرها أنه قد جلب حقها.

جدير بالذكر أن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدي، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدريه طلبه، محمد جمعة، محمد التاجي، نهله سلامة، ياسر الزنكلوني، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدي هيكل، حسني شتا، محمد خميس، أحمد حبشي، قصي الأمين، وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، يرأسهم كلا من: وفاء عامر، وأشرف عبد الغفور، وخالد زكي، وباسم مغنية، ورابي عمرو سعد، وآخرين، وهو من إخراج ياسر سامي.