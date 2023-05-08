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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ شهور.. القصف الروسي يضرب شبكات الطاقة في 5 مناطق أوكرانية

القصف الروسي يضرب
القصف الروسي يضرب شبكات الطاقة في 5 مناطق أوكرانية

أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرنرجو"، اليوم الاثنين، أن القصف الروسي أحدث ضرر في خمس مناطق أوكرانية بين عشية وضحاها.

وقال أوكرنرجو في بيان لها، إن "الهجوم الليلي للطائرات بدون طيار لم يضر البنية التحتية للطاقة الرئيسية".

"ومع ذلك، بسبب القصف الروسي على طول الخطوط الأمامية والقصف الحدودي، هناك ضرر وقع مجددا في شبكات التوزيع في مناطق دونيتسك، خاركيف، خيرسون، سومي وتشيرنهيف."

وقد نجا نظام الطاقة في أوكرانيا، على مدار الشهور القليلة الماضية، من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية التي تركت في بعض الأحيان الملايين دون كهرباء أو تدفئة خلال أشهر الشتاء الباردة.

لكن الإصلاحات السريعة، والمعدات التي يوفرها الشركاء الغربيون في أوكرانيا وظروف الطقس المواتية لمحطات الطاقة المائية سمحت لكييف باستعادة إمدادات الطاقة وحتى بدء صادرات الكهرباء الصغيرة إلى البلدان المجاورة.

وقالت أوكرنرجو إن توليد الكهرباء يغطي الآن الاستهلاك بالكامل بفضل محطات الطاقة المائية والزيادة الموسمية في إنتاج الطاقة من قبل محطات الطاقة الشمسية والرياح.

كما ذكرت أن أعمال الإصلاح استمرت بنشاط في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن المسؤولين وصناعة الطاقة ملتزمون بتعزيز النظام التالفة بشدة وإعداده للموسم البارد المقبل.

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