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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد السند يمامة يزور الوفديين بالإسماعيلية السبت القادم

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أنه سيستأنف زياراته للوفديين بالمحافظات والتي بدأها في شهر رمضان.

 

ويزور رئيس الوفد يوم السبت القادم محافظة الإسماعيلية للاستماع إلي الوفديين خاصة رأيهم في تشكيل لجانهم بالتوافق أو الإنتخاب.

 

وكان قد قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد هو أقدم وأعرق الأحزاب المصرية، وهو حزب استقلال مصر وحزب الأمة، لافتا أن الحزب أعد للحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار منذ رمضان قبل الماضي.

وأضاف عبد السند يمامة  خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc": "أن الرئيس السيسي حدد المشكلة التي تأخرت متمثلة في الإصلاح السياسي، لافتا أن مصر دولة القانون والدستور، وبالتالي لابد أن يرتبط الحوار بأبواب الدستور.

وأشار عبد السند يمامة  إلى أنه يتعين في المجال السياسي وضع ضوابط أساسية ومبادئ دستورية عدم المساس بها، لأنه أطلق في الحوار حديثا عن حدود لا يجوز الاقتراب منها، وتقسيم الحوار الوطني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا جيد.

 

طاولة الحوار الوطني

وأكد أن هناك قضايا في غاية الأهمية طرحت على طاولة الحوار الوطني، لافتا أنه ينتظر انتخابات الإدارة المحلية منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أنه ضد الكوتة وهذا الأمر جرى تجاوزه والمرأة أصبحت تساوي الرجل في العمل السياسي.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الاسماعيلية الانتخاب التوافق

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