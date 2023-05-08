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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القنصل السوداني بأسوان: 40 ألف مواطن دخلوا مصر منذ بداية أزمة الخرطوم

القنصل السوداني بأسوان
القنصل السوداني بأسوان

أكد السفير عبد القادر عبد الله، القنصل السوداني بأسوان، أنه تم تجاوز اللحظة الحرجة، في دخول الناس، و التكدس بالمعابر، وأن الأوضاع  أصبحت عادية، معلقًا :" تجاوزنا اللحظة الحرجة للنازحين القادمين".

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وأضاف القنصل السوداني بأسوان، خلال لقاء على قناة إم بي سي مصر، أن جميع الولايات والدعم السريع سلمت لـ القوات المسلحة، ولكن الخرطوم و مدينة الجنينة فقط هما من بهم مشكلات.


وأشار إلى أن استقبال مصر للسودانيين، رائع و على جميع المستويات، والدولة المصرية وجهت الأجهزة المختصة بمساعدة السودانيين.


وأوضح أن السلطات في مصر تجاوبت مع نداءات الجانب السوداني بسرعة كبيرة، وأن هناك 40 ألف سوداني دخلوا مصر، ومعهم بعض الأجانب.
 

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