تريثوا| طلب من القنصل السوداني بأسوان لـ مواطنيه

أكد السفير عبد القادر عبد الله، القنصل السوداني بأسوان، أن القنصلية قامت بتجميع المبادرات الشعبية، في مبادرة واحدة لتقديم الدعم لـ المواطنين في جميع المعابر.

وأضاف القنصل السوداني بأسوان، خلال لقاء على قناة إم بي سي مصر، أنه يتواصل بشكل مستمر مع المعابر، وأن هناك أعداد كبيرة ستأتى لـ مصر وأن الدخول لـ المعابر يكون بشكل سهل.

وأشار إلى أنه يتمنى أن تنتهى العمليات العسكرية في الخرطوم، في أقرب وقت، وأن تعود الحياة لـ طبيعتها، جميع المدن السودانية مستقرة، ولكن الأزمة في الخرطوم .

ووجه رسالة عاجلة لـ مواطني بلاده قائلا :" أرجو من الإخوة السودانيين التريث قبل مغادرة دولتهم، وهناك عدة مناطق آمنة يمكن التنقل إليها"ولفت إلى أن :" السفر في مثل هذه الظروف مرهقة و مكلفة، ولذلك على السودانيين التريث".

أكد القنصل السوداني بأسوان، أنه تم تجاوز اللحظة الحرجة، في دخول الناس، و التكدس بالمعابر، وأن الأوضاع أصبحت عادية، معلقًا :" تجاوزنا اللحظة الحرجة للنازحين القادمين".



وأضاف القنصل السوداني بأسوان، أن جميع الولايات والدعم السريع سلمت لـ القوات المسلحة، ولكن الخرطوم و مدينة الجنينة فقط هما من بهم مشكلات، أن استقبال مصر للسودانيين، رائع و على جميع المستويات، والدولة المصرية وجهت الأجهزة المختصة بمساعدة السودانيين.



وأوضح أن السلطات في مصر تجاوبت مع نداءات الجانب السوداني بسرعة كبيرة، وأن هناك 40 ألف سوداني دخلوا مصر، ومعهم بعض الأجانب.

