أول رد من الكرملين على تهديد الاستخبارات الأوكرانية بقتل الروس حول العالم

علق الكرملين، اليوم الإثنين، على تهديد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، "بقتل الروس في جميع أنحاء العالم"، معتبرا أن تصريحه إدانة لأوكرانيا .

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تصريح رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريل بودانوف، حول قتل الروس "في جميع أنحاء العالم" يدل على أن نظام كييف ممول ومنظم للإرهاب.

وقال بيسكوف: "أولا، تصريح هائل حقا. ثانيا، هذا البيان الذي أدلى به بودانوف هو تأكيد مباشر على أن نظام كييف لا يمول نشاطا إرهابيا فحسب بل هو منظم مباشر لهذا النشاط.

وأضاف أن هذا البيان يعطي "صفة مهمة أخرى لنظام كييف".

وقال بودانوف في تعليقه على الهجوم الإرهابي الذي قتلت فيه داريا دوغينا ابنة الكاتب والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: "ما سأقوله في هذه المسألة هو أننا قتلنا وسنواصل قتل الروس في أي مكان في العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا".

وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هذه التصريحات بأن "هذه ضربة مباشرة للبيت الأبيض... نظام كييف يعلن أن إدارة بايدن ترعى الإرهاب".