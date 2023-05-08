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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نسرين البغدادي: الدولة تعمل على ترسيخ المبادئ والقيم للأسرة المصرية.. فيديو

دكتورة نسرين البغدادي،
دكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة القضايا والاسرة

أكدت دكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة القضايا والاسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن  الأسرة أساس المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ المبادئ والقيم للأسرة المصرية.

 

وقالت نسرين البغدادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السفيرة عزيزة”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن الدولة تعمل على صياغة القوانين لدعم الأسرة المصرية ، وتقوم بمزيد من الإجراءات لحماية الأسرة.

 

وتابع مقرر لجنة القضايا والأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أنه سيتم طرح جميع الإشكاليات حول قضايا الابتزاز الإلكتروني، والتي تعاني منها بعض الفتيات، مؤكدة أنه سيكون هناك مشاركة من الأزهر والكنيسة، والمجلس القومي للمرأة، للعمل على الخروج بقوانين رادعة لحماية الفتيات.

 

يتعلق بالعنف الأسري 

وأكملت: أكبر الملفات التي سوف نناقشها هذه اللجنة يندرج تحت 3 مرتكزات، المرتكز الأول الطلاق ومشكلات ما بعده، والثاني يتعلق بالعنف الأسري والثالث متعلق بالجرائم الالكترونية الحديثة.
 

لجنة القضايا والاسرة الحوار الوطني الدولة المصرية برنامج “السفيرة عزيزة دعم الأسرة المصرية

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