نسرين البغدادي : لجنة الأسرة بالحوار الوطني تستهدف الحفاظ على البيت وأفراده

قالت نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن اللجنة تستهدف الحفاظ على الاسرة وعلى كل افرادها وإعلاء مصالح الطفل، مشيرة إلى أن اللجنه تحافظ على التماسك المجتمعي كونها اساس المجتمع.



وأضافت “نسرين البغدادي” خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر على الحياة، أن اللجنة تستهدف المحافظة على التماسك المجتمعي، ما تكون عليه الاسرة وتعاني منه اليوم سينعكس على المجتمع، مشددة على أن المجتمع يعاني من مشكلات اجتماعية تكون فيها الأسرة الضلع الأكبر.



وأكملت: أكبر الملفات التي سوف نناقشها هذه اللجنة يندرج تحت 3 مرتكزات، المرتكز الأول الطلاق ومشكلات ما بعده، والثاني يتعلق بالعنف الاسري والثالث متعلق بالجرائم الالكترونية الحديثة.

واسترسلت: الفضاء الإلكتروني يستهدف قضايا وجرائم السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يتضمن مقترح بتعديل بعض القوانين من خلال مقترحات يتم التوافق عليها بين كافة القوى الوطنية وتحال إلى رئيس الجمهورية أو الجهات المعنية بصيغتها.



وناشدت بضرورة إعلاء مصلحة الطفل، لأنه المتضرر من المشاحنات والمشاكل التي تحدث بين الأهالي.