بالفيديو والخطوات.. كيفية تنظيف مكبرات الصوت في الموبايل بعد وقوعه في الماء

أصبحت الهواتف الذكية أغلى ثمنا، والبعض منها باهظ الثمن جدا قد يتعدى الـ 30 أو الـ 40 ألف جنهيه وعلى الرغم من أن معظمها يأتي بتصنيف يثبت أنه مقاوم للماء والغبار، لكن الواقع الفعلي أن الغمر في الماء مع هذه الأجهزة يعرضها للتلف، هي ليست غير قابلة للتدمير كما يروج لها من قبل الشركات المعلنة.

كيفية تنظيف مكبرات الصوت في الموبايل بعد وقوعه في الماء

إذا أسقطت هاتفك في الماء لأي سبب، الاحتمال الأكبر أن تتأثر السماعات وعدد كبير من الوظائف الأساسية للجهاز أيا كان نوعه. في السطور التالية، سنوضح لك كيفية إزالة أثر المياه وتنظيف مكبرات الصوت في هاتفك الذكي، وفقا لإرشادات موقع gizchina المتخصص في التقنيات والأجهزة الإلكترونية.

الخطوة 1: أول شيء يجب عليك فعله بعد انتشال هاتفك من المياه هو إيقاف تشغيل مكبرات الصوت تماما وتركها تجف من أي قطرة مياه. سيساعد ذلك على منع حدوث أي ضرر إضافي للسماعة.

الخطوة 2: بمجرد أن يجف هاتفك ، يمكنك تجربة الخطوات التالية لإصلاح السماعة، قم بتنظيف شبكة مكبر الصوت. شبكة مكبر الصوت هي الفتحة الصغيرة الموجودة في الجزء الأمامي من هاتفك والتي يخرج منها صوت مكبر الصوت ويمكنك استخدم قطعة قطن أو فرشاة أسنان لإزالة أي أوساخ أو حطام برفق تام.

الخطوة 3: انفخ في شبكة تكبير الصوت، لإزاحة أي ماء متبقي أو جزيئات عالقة بالداخل.

الخطوة 4: إذا لم ينجح النفخ في شبكة السماعة ، يمكنك تجربة استخدام علبة من الهواء المضغوط لإزالة الماء أو جزيئات عالقة بالداخل.

الخطوة 5: قم بالاستعانة بملف صوتي sound file مخصص لهذا الغرض، وهو إصلاح مكبرات الصوت للهواتف التي تعرضت لتلف الماء، ما عليك سوى اللجوء إلى ملف صوتي من خلال البحث في الإنترنت، اكتب sound file وسوف تجد هناك عدد من ملفات الصوت المتاحة على الإنترنت أو يمكنك الاستعانة بهذا الملف عبر النقر على الرابط

الخطوة 6: في حالة فشل الخطوات السابقة توده بهاتفك إلى ورشة الإصلاح أو التوكيل الرسمي، سيتمكن الفني المؤهل من تشخيص المشكلة وحلها.