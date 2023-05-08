عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالفيديو والخطوات.. كيفية تنظيف مكبرات الصوت في الموبايل بعد وقوعه في الماء

كيفية تنظيف مكبرات
كيفية تنظيف مكبرات الصوت في الموبايل بعد وقوعه في الماء

أصبحت الهواتف الذكية أغلى ثمنا، والبعض منها باهظ الثمن جدا قد يتعدى الـ 30 أو الـ 40 ألف جنهيه وعلى الرغم من أن معظمها يأتي بتصنيف يثبت أنه مقاوم للماء والغبار، لكن الواقع الفعلي أن الغمر في الماء مع هذه الأجهزة يعرضها للتلف، هي ليست غير قابلة للتدمير كما يروج لها من قبل الشركات المعلنة.

كيفية تنظيف مكبرات الصوت في الموبايل بعد وقوعه في الماء

 إذا أسقطت هاتفك في الماء لأي سبب، الاحتمال الأكبر أن تتأثر السماعات وعدد كبير من الوظائف الأساسية للجهاز أيا كان نوعه. في السطور التالية، سنوضح لك كيفية إزالة أثر المياه وتنظيف مكبرات الصوت في هاتفك الذكي، وفقا لإرشادات موقع gizchina المتخصص في التقنيات والأجهزة الإلكترونية.

بأقل من 3000 جنيه.. عروض حصرية على هواتف شاومي وهونر

بإمكانات عالية.. أرخص 5 هواتف ذكية في العالم

الخطوة 1: أول شيء يجب عليك فعله بعد انتشال هاتفك من المياه هو إيقاف تشغيل مكبرات الصوت تماما وتركها تجف من أي قطرة مياه. سيساعد ذلك على منع حدوث أي ضرر إضافي للسماعة.

الخطوة 2: بمجرد أن يجف هاتفك ، يمكنك تجربة الخطوات التالية لإصلاح السماعة، قم بتنظيف شبكة مكبر الصوت. شبكة مكبر الصوت هي الفتحة الصغيرة الموجودة في الجزء الأمامي من هاتفك والتي يخرج منها صوت مكبر الصوت ويمكنك استخدم قطعة قطن أو فرشاة أسنان لإزالة أي أوساخ أو حطام برفق تام.

الخطوة 3: انفخ في شبكة تكبير الصوت، لإزاحة أي ماء متبقي أو جزيئات عالقة بالداخل.

الخطوة 4: إذا لم ينجح النفخ في شبكة السماعة ، يمكنك تجربة استخدام علبة من الهواء المضغوط لإزالة الماء أو جزيئات عالقة بالداخل.

الخطوة 5: قم بالاستعانة بملف صوتي sound file مخصص لهذا الغرض، وهو إصلاح مكبرات الصوت للهواتف التي تعرضت لتلف الماء، ما عليك سوى اللجوء إلى ملف صوتي من خلال البحث في الإنترنت، اكتب sound file وسوف تجد هناك عدد من ملفات الصوت المتاحة على الإنترنت أو يمكنك الاستعانة بهذا الملف عبر النقر على  الرابط

 

الخطوة 6: في حالة فشل الخطوات السابقة توده بهاتفك إلى ورشة الإصلاح أو التوكيل الرسمي، سيتمكن الفني المؤهل من تشخيص المشكلة وحلها.

الموبايل تنظيف مكبرات الصوت مقاوم للماء والغبار sound file التوكيل الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| الرئيس التنفيذي لـ «أمازون»: انتظروا أليكسا بإمكانيات ChatGPT.. اجعل موبايلك الأندرويد أسرع مرتين بخطوة واحدة

اعرف سعر جوال ZTE Nubia RedMagic 8 Pro في السعودية

اعرف مواصفات هواتف "بلس" الجديدة من Vivo قبل طرحها بالأسواق

لازم Edge.. مايكروسوفت تحارب هيمنة Google Chrome بإصدار جديد من windows

الغيها فورا.. 200 تطبيق لأندرويد وآيفون تسرق بياناتك المصرفية.. القائمة الكاملة

استخدم اسم قطة.. تيك توك متهم بالتجسس على صحفية من فاينانشال تايمز

تعاون بين أمريكا والاتحاد الأوروبي للقضاء على هواوي.. تفاصيل

لو موبايلك سامسونج.. ميزة مخفية في Gallery بتحسن جودة الصور

ترشيحاتنا

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل 115 طنا من المساعدات الإنسانية للسودان.. فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

خسائر كبيرة.. فيضانات وسيول تضرب مقاطعة جيانجشي بالصين

أدني مستوى في عام .. الدولار يتلقي ضربة قوية أمام الاسترليني

لاعب الأهلي: تعرضت للتنمر وسب والدي ووالدتي بدون ان اشارك في المباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

فيديو

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ