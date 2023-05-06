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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات عالية.. أرخص 5 هواتف ذكية في العالم

هاتف ذكي
هاتف ذكي

يبحث الجميع عن أفضل هواتف ذكية تمتلك قدرات وإمكانات عالية، وفي نفس الوقت تكون رخيصة الثمن، ولحسن الحظ، هناك مجموعة من الهواتف ذات كفاءة أداء عالية بسعر مناسب في متناول الجميع، وفي هذا الصدد، يقدم موقع "صدى البلد"، قائمة بـ أرخص 5 هواتف ذكية في العالم.

ويمكن للمستخدمين العثور على كل ما يحتاجون إليه في هذه الأجهزة منخفضة التكلفة، بغض النظر عن الطراز، قد لا يحتاج البعض إلى إنفاق المزيد من الأموال للحصول على المواصفات الرئيسية التي تتميز بها الهواتف الذكية الرائدة، ويمكنك بسهولة العثور على هاتف يوفر ميزات مماثلة لإمكانات الفلاجشيب وبتكلفة أقل بكثير.

 

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أرخص 5 هواتف ذكية في العالم

1. هاتف Galaxy A54:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A54، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy A54، بواسطة معالج سامسونج من نوع Exynos 1380، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Galaxy A54، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر حوالى 374 دولار.

Galaxy A54

2. هاتف Google Pixel 6a:

يتميز هاتف جوجل Google Pixel 6a، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.4 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 12 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Pixel 6a بمعالج جوجلGoogle Tensor والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحتوي هاتف Google Pixel 6a، على بطارية بقوة 4614 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالى 323 دولار ، وفي مصر يبلغ سعر الهاتف حوالى 17499 جنيه مصري.

Google Pixel 6a

3. هاتف iPhone SE (2022):

يأتي هاتف آبل iPhone SE (2022)، مع شاشة من نوع LCD بقياس 4.7 بوصة، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة Touch ID، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل.

ويعمل هاتف آيفون iPhone SE (2022) بواسطة  معالج آبل من نوع A15 Bionic مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، ويتوفر الهاتف كأرخص هواتف آيفون من آبل مقابل سعر 429 دولار.

iPhone SE (2022)

4. هاتف OnePlus Nord N20:

يتميز هاتف وان بلس OnePlus Nord N20، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 2 + 2 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Nord N20 بمعالج كوالكوم Snapdragon 695، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحتوي هاتف وان بلس OnePlus Nord N20، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالى 249 دولار.

OnePlus Nord N20

5. هاتف Motorola Edge 2022:

يتميز هاتف موتورولا Motorola Edge 2022، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 13 + 2 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Motorola Edge 2022 بمعالج ميدياتك Dimensity 1050، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحتوي هاتف Motorola Edge 2022، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالى 349 دولار.

هاتف Motorola Edge 2022
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