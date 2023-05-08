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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الملك الجديد للهواتف القابلة للطي.. اعرف مواصفات Nothing Fold 1

Nothing Fold 1
Nothing Fold 1

استطاعت شركة Nothing  الصينية أن تحدث ضجة وزخم كبير كع إطلاقها لأول هاتف ذكي لها العام الماضي Nothing Phone 1 وذلك بسبب لغة تصميمه الفريدة والجذابة مع الإضاءة الخلفية بشكل هندسي أنيق، وهو ما لفت الأنظار إليه في صوق يضج بالمنتجات الجديدة والمتشابهة من حيث الفئة السعرية والإمكانيات.

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني المتخصص، تستعد العلامة التجارية حاليا لإطلاق الجيل الثاني من هاتفها وهو  Nothing Phone 2  بالإضافة إلى وافد جديد قد يغير قواعد اللعبة في سوق الهواتف القابلة للطي، وهو Nothing Fold 1 الذي أعلنت عنه رسميا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

Nothing Fold 1

الصور التي نشرتها الشركة من خلال حساب تويتر لا تظهر بالتفصيل لغة تصميم الجهاز المنتظر، بل هو مجرد مفهوم مبدئي قابل للتعديل ولكن رغم ذلك، بالنظر عن كثب للصور نجد البصمة الخاصة بـ Nothing واضحة، منها الإضاءة الجانبية المميزة، متمسك بجوهر العلامة التجارية والحمض النووي الخاص بالشركة.

يبدو من المعاينة الأولية أن تجسيد المفهوم يحتوي على شريط ليد طويل من الجانب بالإضافة إلى ضوء دائري أصغر في الجزء العلوي من الحواف، في الأغلب سيكون هذا الضوء مستخدم للإشعارات على غرار ما تقدم مع Nothing Phone 1.

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بالإضافة إلى كل ما سبق، نجد من الصور أن الحواف رفيعة جدا وتأخذ شكل صندوقي كذلك المفصلات. بالرغم من أنه في مرحلة الـ concept فإن الجهاز القابل للطي يبدو نحيفًا بشكل مثير للإعجاب وإذا بالفعل تم تقديمه للجمهور بهذه الميزات فيمكن أن يكون خصما قويا ومنافسا لا يمكن الاستهانة به أمام هواتف جوجل Google Pixel Fold و سامسونج Galaxy Z Fold 5 القادم.

Nothing Fold 1


حتى الآن لم تعلن الشركة عن نيتها إطلاق هاتف قابل للطي، اي أن إتاحة مثل هذا الهاتف للبيع لن يكون في وقت قريب وفي الغالب لن يكون منافسا لهواتف سامسونج جالاكسي زد فولد 5 أو جوجل بيكسل فولد الجديد، لأن الشركة سبق وأعلنت أن كل تركيزها في الوقت الحالي لهاتف  Nothing Phone 2  وتقديمه للعملاء بأفضل أداء ممكن مع الاحتفاظ بنفس الشكل الغريب والجذاب.
 

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