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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

الطقس
الطقس

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة خاصة في ظل موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الأربعاء

تحذير عاجل | الأرصاد : استمرار التقلبات الجوية وفرص لسقوط الأمطار اليوم

انخفاض درجات الحرارة 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات النهار بالأمس كان هناك ارتفاع بدرجات الرطوية، لذا لم نشعر بانخفاض درجات الحرارة، والذي مستمر معنا اليوم، بسبب أن الكتل الهوائية قادمة من أوروبا عابرة البحر المتوسط.

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة على القاهرة والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومائلة للدفء على المحافظات الساحلية، وحارة على محافظات جنوب الصعيد.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فترات الليل نشعر بالبرودة خاصة فترات الليل المتأخر، وفترات الصباح الباكر، مؤكدة أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات الساحلية، ولكنها ستكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية

 

وأشارت إلى أنه بدءا من يوم الأربعاء القادم، ستبدأ ارتفاعات بدرجات الحرارة وستصل بنهاية الأسبوع ما بين 32 و 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وسنشعر بهذا الإرتفاع خاصة خلال فترات الصباح.

 

ونوهت إلى أنه لابد من عدم ارتداء الملابس الصيفية الكاملة خاصة بفترات الليل المتأخر، وفترات الصباح الباكر

حالة الطقس 

شهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ،مائل للدفء على السواحل الشمالية ،حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، قالت إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

 

️كما تنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحذير من الأرصاد 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء، على السواحل الشمالية.

 

وأضافت الهيئة، أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد ليلا.

كشفت هيئة الأرصاد عن سبب الانخفاض في الحرارة، على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين.

وذكرت الهيئة، أنه نظرا لاستمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشرقية للبلاد وشمال الوجه البحري، هو ما يسبب موجة البرودة.

حذر خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين من انخفاض درجات الحرارة، الذي سيستمر لمدة 48 ساعة مقبلة، حتى الأربعاء، لتعود درجات الحرارة بعدها للارتفاع أخرى بقيم تتراوح بين 3-4 درجات.

 

الأرصاد الطقس درجات الحرارة اخبار التوك شو حالة الطقس

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