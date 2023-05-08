الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل 115 طنا من المساعدات الإنسانية للسودان.. فيديو

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أمله في أن يتمكن السودانيون من تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت، والعبور ببلادهم إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

وفي إطار سعي الإمارات لإرسال المساعدات الإنسانية للسودان، أرسلت أبو ظبي ثلاث طائرات تحمل 115 طن إمدادات طبية وغذائية للشعب السوداني. حسبما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.

كما وصلت طائرتان إلى مطار بورتسودان وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ، حيث تشمل الإمدادات الطبية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والأدوية مثل المضادات الحيوية، والأدوية غير الستيرويدية، ومضادات الالتهابات، وضمادات الجروح الطبية، والأشرطة الجراحية، وأطقم التنظير.