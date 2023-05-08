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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل 115 طنا من المساعدات الإنسانية للسودان.. فيديو

الإمارات..علم
الإمارات..علم

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أمله في أن يتمكن السودانيون من تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت، والعبور ببلادهم إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

وفي إطار سعي الإمارات لإرسال المساعدات الإنسانية للسودان، أرسلت أبو ظبي ثلاث طائرات تحمل 115 طن إمدادات طبية وغذائية للشعب السوداني. حسبما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.

كما وصلت طائرتان إلى مطار بورتسودان وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ، حيث تشمل الإمدادات الطبية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والأدوية مثل المضادات الحيوية، والأدوية غير الستيرويدية، ومضادات الالتهابات، وضمادات الجروح الطبية، والأشرطة الجراحية، وأطقم التنظير.

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