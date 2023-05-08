افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية خيمة التراث الشعبى، ضمن احتفالية الجامعة بيوم ملتقى الشعوب الذى تنظمه إدارة الوافدين بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وحضر الاحتفالية نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات والدكتورة سلوى فؤاد منسق عام الوافدين بالجامعة والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب، ولفيف من ضيوف الجامعة من الجاليات العربية من دول المملكة العربية السعودية، السودان، اليمن، سوريا، فلسطين، ليبيا، الأردن، سلطنة عمان، العراق، وجيبوتى.

وتفقد رئيس الجامعة أروقة الخيمة التى أقيمت بالملعب الخماسى باستاد الجامعة وتضم مشغولات تراثية تعبر عن تاريخ كل دولة والاكلات والمشروبات التى تتميز بها كل جالية عربية.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم هذا المعرض والذى يعد فرصة للطلاب لتبادل ثقافاتهم والتعرف على أنماط حياة مختلفة، وتقديم نبذة عن كل دولة عربية وتاريخها بصورة مبسطة.

وأكد أن الجامعة تعمل تنفيذا للمبادرة الرئاسية إدرس فى مصر التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية من خلال استراتيجة عمل تساهم فيها جميع الجامعات المصرية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع المشاركين فى تنظيم الاحتفالية اليوم والتى خرجت بصورة جيدة تعكس مدى التعاون بين الجميع لإنجاح الملتقى.

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح خيمة التراث الشعبى فى يوم ملتقى الشعوب