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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضي: استرداد شحنة آثار من إيطاليا يؤكد استراتيجية مصر لاستعادة إرثها

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

استردت مصر، اليوم الأثنين، شحنة آثار من إيطاليا ضمن جهود استرداد القطع الأثرية المهربة من مختلف دول العالم.

 في هذا السياق، قال السفير بسام راضى، سفير مصر في إيطاليا، أن ما قامت به السفارة المصرية في روما يأتي فى إطار استراتيجية مصر لاستعادة إرثها التاريخى الأثري والفنى المهرب خارج البلاد. 

وأضاف بسام راضي، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الإخباري، أن “الجهود التي قامت بها السفارة المصرية في روما تأتي في إطار استراتيجية مصر لاستعادة ارثها التاريخى الأثري والفنى المهرب خارج البلاد خاصة الذي ينتمى للحضارة المصرية القديمة بجميع عهودها والمهربة بطرق غير شرعية.”

وأكد سفير مصر لدي روما أن الآثار المهربة خارج البلاد تخضع لقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية."

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تسلمت صباح اليوم الأثنين بمقر ديوان عام وزارة الخارجية المصرية، أربع قطع أثرية قادمة من إيطاليا، بعد نجاح جهود استردادها وإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

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