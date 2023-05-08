منتج 11.11: شهدنا صعوبات كبيرة بسبب احتواء العمل على 4 قصص مختلفة

كشف المنتج أيمن نجيب عن أن فيلم 11.11 شهد صعوبة فى الإنتاج خاصة أن العمل يحتوى على 4 قصص مختلفة، يمكن لكل قصة أن تقدم فى عمل منفرد كما تكمن صعوبة الفيلم أننا كنا قررنا فى البداية تصوير معظم المشاهد فى النهار، ولكن بعد فترة غيرنا من هذا القرار لتدور أحداث الفيلم ككل فى الليل، وهو ما جعل الأمور صعبة أيضا والتى تحتاج إلى تكلفة أيضا وكان ذلك من صعوبات العمل أيضا فى التنفيذ خاصة وأن هذا العمل أول تجربة للمخرج كريم أبو زيد.

وأضاف أيمن نجيب ضمن فعاليات الدورة ال 71 بمهرجان الكاثوليكى للسينما: أن تم تصوير معظم مشاهد العمل فى مدينة الإنتاج الإعلامى وتم توفير كل المتطلبات الخاصة بالعمل وهو ما ساهم فى ظهور الفيلم بالشكل الجيد.

فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.

وأوضح