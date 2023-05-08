منتج 11.11: شهدنا صعوبات كبيرة بسبب احتواء العمل على 4 قصص مختلفة

كشف المنتج أيمن نجيب عن أن فيلم 11.11 شهد صعوبة فى الإنتاج خاصة أن العمل يحتوى على 4 قصص مختلفة، يمكن لكل قصة أن تقدم فى عمل منفرد كما تكمن صعوبة الفيلم أننا كنا قررنا فى البداية تصوير معظم المشاهد فى النهار، ولكن بعد فترة غيرنا من هذا القرار لتدور أحداث الفيلم ككل فى الليل، وهو ما جعل الأمور صعبة أيضا والتى تحتاج إلى تكلفة أيضا وكان ذلك من صعوبات العمل أيضا فى التنفيذ خاصة وأن هذا العمل أول تجربة للمخرج كريم أبو زيد.
وأضاف أيمن نجيب ضمن فعاليات الدورة ال 71 بمهرجان الكاثوليكى للسينما: أن تم تصوير معظم مشاهد العمل فى مدينة الإنتاج الإعلامى وتم توفير كل المتطلبات الخاصة بالعمل وهو ما ساهم فى ظهور الفيلم بالشكل الجيد.
فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.
ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.
وأوضح