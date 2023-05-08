البنك الأهلي يفوز 3-2 على شبان قنا.. ويتأهل لدور 16 بكأس مصر

تأهل البنك الأهلي لدور 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على شبان قنا 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

تقدم شبان قنا في الدقيقة 30 بهدف سجله عبد الرحمن أحمد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل البنك الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بهدف سجله موسى دياوارا.

وجاء هدف البنك الأهلي الثاني عن طريق أحمد صادق لاعب شبان قنا بالخطأ في مرماه.

وأكمل محمود قاعود ثلاثية البنك الأهلي في الدقيقة 59.

وقبل نهاية المباراة سجل عبد الله هاشم هدف شبان قنا الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي.. أحمد صبحي

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أمير مدحت _ محمود الجزار _ عاصم صلاح .

خط الوسط.. أحمد سعيد _ حمدى علاء _ إسلام جابر _ موسى ديأوارا .

خط الهجوم.. حسام أشرف _ باسم مرسي

بينما جاء تشكيل فريق شبان قنا بقيادة محمد مصطفى يضم كلا من: حسن رضا في حراسة المرمى، عبد الله هاشم ، أحمد خلف الله ،مصطفى حسن، على خليل، كريم عادل ، أحمد الليثى ، ميشيل أكا ، مهند أحمد، عبد الرحمن أحمد، ومصطفى عبد العاطى.