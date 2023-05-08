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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منتج فيلم 11.11: العمل لا يتناسب مع طبيعة المنصات ونحرص على عرضه بالسينمات

صدى البلد

كشف المنتج أيمن نجيب أن فكرة عرض الفيلم 11.11 فى السينما كان أمر مهم بالنسبة لنا كصناع للعمل بعيدا عن عرضه فى المنصات وذلك خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات الدورة 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وأضاف أيمن نجيب: أن عرض الفيلم على المنصات أمر يحتاج إلى صناعة نوعية معينة من الأفلام وبالتالي كان من الأفضل عرض الفيلم السينمات لانه يعتمد على بعض التفاصيل الخاصة التى يحتاج إلى عرضه فى السينما.

وتدخل المؤلف ياسر عبد الباسط فى الحديث قائلا : أن المنصات تحتاج لأفلام بعينها خاصة أن هناك تكلفة خاصة بها وهو ما لم يسمح فى فيلم 11.11 والذى تم إنتاجه بتكلفة عالية من الصعب أن يتحملها المنصات.

فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.

أيمن نجيب المنتج أيمن نجيب

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