منتج فيلم 11.11: العمل لا يتناسب مع طبيعة المنصات ونحرص على عرضه بالسينمات

كشف المنتج أيمن نجيب أن فكرة عرض الفيلم 11.11 فى السينما كان أمر مهم بالنسبة لنا كصناع للعمل بعيدا عن عرضه فى المنصات وذلك خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات الدورة 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.
وأضاف أيمن نجيب: أن عرض الفيلم على المنصات أمر يحتاج إلى صناعة نوعية معينة من الأفلام وبالتالي كان من الأفضل عرض الفيلم السينمات لانه يعتمد على بعض التفاصيل الخاصة التى يحتاج إلى عرضه فى السينما.
وتدخل المؤلف ياسر عبد الباسط فى الحديث قائلا : أن المنصات تحتاج لأفلام بعينها خاصة أن هناك تكلفة خاصة بها وهو ما لم يسمح فى فيلم 11.11 والذى تم إنتاجه بتكلفة عالية من الصعب أن يتحملها المنصات.
فيلم 11:11 من بطولة إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، نور إيهاب، معتز هشام، عمر الشناوي، ومن إنتاج أيمن نجيب، وتأليف ياسر عبد البسيط، ومن إخراج كريم أبو زيد.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.
ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه، وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.