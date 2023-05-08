برلماني: من الضروري تواجد حوار مستمر بين القوى السياسية لمصلحة الوطن

كشف حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن انطباعاته مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني بين كافة القوى السياسية.

وقال حسام الخولي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"،: "نحن نقوم ببناء الجمهورية الجديدة وأصبح لدينا مقومات كثيرة لإحداث التنمية والتطوير المطلوب".

وأضاف حسام الخولي: "الحوار الوطني مطلوب طوال الوقت ولا يجب التعامل معه على أنه مرحلة فقط، من الضروري تواجد حوار متصل مستمر بين كافة القوى السياسية لمصلحة الوطن".

وأكمل حسام الخولي: "اختلاف الآراء تجاه مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية يساعد بشكل كبير في بناء أي مجتمع".

ويذكر أن فعاليات الحوار الوطني انطلقت بالفعل بمشاركة كافة أطياف المجتمع، وذلك للتباحث في مختلف القضايا التي تهم المواطن.