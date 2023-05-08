عضو أمناء الحوار الوطني: الهدف من الجلسات تحديد أولويات العمل الفترة المقبلة

كشف أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، عن انطباعاته مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني بين كافة القوى السياسية.

وقال أحمد الشرقاوي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"،: "الحوار الوطني تم بدعوة من رئيس الجمهورية للتباحث في مختلف قضايا الوطن".

وأضاف أحمد الشرقاوي: "الحوار الوطني يحدد أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة".

وتابع أحمد الشرقاوي: "يتواجد مسار استثنائي يحدد أولويات العمل الوطني ولا يحل محل مؤسسات الدولة الحكومية والبرلمانية".

وأكمل أحمد الشرقاوي: "مطلوب أن تعم حالة الحوار الوطني أنحاء الجمهورية، وتتكون حالة حوار بناء ينتج عنها قواعد تأسيسية لجمهورية جديدة".

ولفت أحمد الشرقاوي: "المختلفون في الرأي مدعوون للحوار الوطني للمشاركة بآرائهم، وجميعنا شركاء في الحوار الوطني".