قرار عاجل من ترامب بشأن محاكمته في تهمة الاغتصاب

رفض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته في قضية التشهير التي رفعتها ضده الكاتبة جين كارول، التي تتهمه باغتصابها عام 1996.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، تم إعطاء ترامب، فترة محددة من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان لتقديم طلب للإدلاء بشهادته، لكنه لم يقدم أي طلب.

ولم يحضر ترامب أي جلسة خلال المحاكمة، حيث شهدت الكاتبة لعدة أيام، مكررة الادعاءات التي قدمتها لأول مرة علنا في مذكراتها عام 2019.

وبدون شهادة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من المقرر أن يقدم المحامون مرافعاتهم الختامية اليوم الاثنين، ومن المرجح أن تبدأ المداولات غدا الثلاثاء.