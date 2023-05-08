صدمة بايدن في استطلاعات الرأي .. هل يعود ترامب لرئاسة أمريكا 2024؟

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وقناة "إيه بي سي" الأمريكيتان، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتفوق على الرئيس جو بايدن بسبع نقاط مئوية في سباق انتخابات عامة، إذ حصل ترامب على 49% مقابل 42% لبايدن.

ترامب وبايدن

ترامب يتفوق على بايدن في سباق الانتخابات

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، قال 44% من الأمريكيين البالغين الذين شملهم الاستطلاع، إنهم سيصوتون حتما أو على الأرجح، لصالح ترامب، مقابل 38% لصالح بايدن، بينما لم يحسم 12% موقفهم.

وتراجعت شعبية بايدن إلى مستوى متدنٍ جديد عند 36%، مقارنة مع 42% في فبراير الماضي.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن حملة إعادة انتخاب بايدن تحاول بالفعل "صرف تركيز الناخبين" بعيدا عن تحفظاتهم بشأنه، وجعل الانتخابات العامة المقررة في عام 2024 بدلا من ذلك، خيارا وليس استفتاء.

وفيما يتعلق بالفطنة، يقول 94% من الجمهوريين، و69% من المستقلين، بل وحتى 21% من الديمقراطيين إن بايدن يفتقر إلى الحدة الذهنية كي يكون رئيسا.

وأشار جاري لانجر مدير وحدة الاستطلاعات لدى "أيه بي سي" إلى أن "32% فقط يرون بشكل عام أن بايدن يتمتع بحدة ذهنية تمنحه العمل بفعالية كرئيس، في انخفاض حاد من 51%، عندما كان يخوض سباق الرئاسة قبل ثلاث سنوات".

ويقول 54% إنهم يرون أن ترامب يتمتع بالحدة الذهنية المطلوبة لذلك.

وفيما يتعلق بالصحة الجسدية المطلوبة لرئاسة البلاد، يرى 33% فقط ممن شملهم الاستطلاع، أن بايدن /80 عاما/ يتمتع بها، مقابل 64% لصالح ترامب البالغ 76 عاما.

ويريد 58% من البالغين من أصحاب الميول الديمقراطية، وفقا للاستطلاع، ترشيح شخص آخر إلى جانب بايدن.

وترامب البالغ 76 عاما أطلق رسميا حملته في نوفمبر الماضي للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة.

بايدن وترامب

تفكك بين الإدارة الأمريكية وحلفائها

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن كل الأمور في الولايات المتحدة الامريكية تظهر تراجع شعبية الرئيس بايدن لأدنى مستوياتها في ظل تفوق ترامب وحصوله على أكثر من 62 % في استطلاع الرأي داخل الحزب الجمهوري.

وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، ان هذا على اعتبار ترامب يسعى بكل قوة إلى حسم المعركة مبكرا مع بايدن في ظل ان هناك الكثير والكثير من العوامل التي أثرت على شعبية الرئيس بايدن سواء كبر السن أو الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها بشكل كبير جدا على مجمل الأوضاع في الداخل الأمريكي.

وتابع: إضافة أن الولايات المتحدة الامريكية أعطت شيك على بياض أو شيك بدون شروط لأوكرانيا وأثر بشكل كبير جدا في ظل أن بدأ يظهر نوع من أنواع التفكك بين الإدارة الأمريكية وحلفائها سواء في أوروبا بعد النتائج الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت: وايضا ارتفاع معدلات التضخم والوضع الاقتصادي بشكل كبير في الداخل الأمريكي في ظل رفع الفائدة لأكثر من 6 مرات متتالية، فكل هذه العوامل جعلت الموقف بشكل كبير يتغير لدى الناخب الأمريكي.

واختتم: و إذا فاز ترامب في في ترشيحات حزبه سيكون هو الحصان الأسود في الانتخابات القادمة في أمريكا في الفترة القادمة.

الدكتور حامد فارس

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

وفي السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد"، نبذة عامة عن الانتخابات التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز المعلومات عنها هي ما يلي:

من المعروف أن عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في الولايات المتحدة تعد عملية انتخابات غير مباشرة.

بحيث لا يقوم فيها المواطنون بالولايات المتحدة المسجلون للتصويت في إحدى الولايات الخمسين أو في واشنطن العاصمة، بالإدلاء بأصواتهم مباشرة لانتخاب تلك المناصب.

إنما يصوتون بدلا من ذلك لأعضاء المجمع الانتخابي.

حيث تعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 القادم هي الانتخابات الرئاسية الـ 60 التي تجري كل أربع سنوات.

ستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وذلك وفقًا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.

وهناك نظام معين لكل دولة من دول العالم لكي يتم انتخاب رئيس لها، كما وأن هناك أيضا شروط خاصة بالرئاسة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك بشروط، والتي تتمثل فيما يلي:

أولا يجب أن يكون المرشح للرئاسة من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك أيضا لا يقل عمره عن 35 عاماً.

كما ويجب أن يكون مقيما في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 14 سنة على الأقل.

والجدير بالذكر أنه يتم انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه كل أربع سنوات.

ولكن لا يقوم الناخبين الأمريكيين بانتخاب رئيسهم كما يعتقد البعض إنما يتم حسم الانتخابات عن طريق الهيئات الانتخابية أو المجمع الانتخابي.

حيث يتكون عددهم من 538 مندوبا، وهذا العدد يساوي عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ.

بايدن وترامب

موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أن الانتخابات الأمريكية يتم إجراؤها دائما كل أربع سنوات ويتم فيها اختيار رئيس جديد، والجدير بالذكر أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة هو جو بايدن، وكان قد تولى الرئاسة في العشرين من يناير عام 2021، وفيما يخص موعد هذه الانتخابات رقم 60 التي سيتم إجراؤها في أمريكا، ستتم يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 5 نوفمبر عام 2024، كما أصدر جو بايدن أنه سيرشح نفسه لولاية ثانية مع نائبته الحالية كامالا هاريس.