عمرو يوسف: الذكاء الاصطناعي مصيبة سودة.. ولازم نشغل عقلنا

وصف الفنان عمرو يوسف، خطورة الذكاء الاصطناعي على المجتمع بأنها "مصيبة سودة"، قائلا: إنه شاهد فيديو لأغنية للفنانة شيرين عبد الوهاب يمكن من خلال إحدى التقنيات تغيير شكل المغني لمغن آخر مع نفس كلمات الأغنية بكبسة زر واحدة.

وأضاف "يوسف"، خلال مكالمة هاتفية، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه يجب على أي شخص تشغيل عقله في مثل هذه الفيديوهات.

وعن كواليس مسلسل الكتيبة 101 الذي عرض في موسم رمضان 2023، أوضح أنه يتعامل مع الأشياء من منظور وجهة نظره الشخصية الدرامية حتى وإن كان يرغب في تقديم رسالة معينة أو عمل وطني.

ولفت أن العمل الوطني يجب أن يقدم في سياق ممتع للمشاهد، لأن جزءا كبيرا مما يقدمه الفنان هو فكرة إمتاع المشاهد، وهذا ما وجده متوفرا من فريق عمل المسلسل.