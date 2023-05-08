دار الإفتاء: إهمال الموظف في عمله خيانة للأمانة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف، حذر من الإهمال في العمل والحث على التفاني فيه.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها، إن إهمال الموظف أو العامل في عمله المُكَلّف به والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جملة الغِشِّ والمَكْر والخِدَاع؛ لأنه مؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه -مع أخذه الأُجرةَ عليه- من التَّعدِّي غير الجائز.

وتابعت: وهو أيضًا مخالفة يخضع تقييمها للسلطة الإدارية، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب المُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وبذل الجهد وتفانيه في أداء عمله.



حكم الرشوة في العمل



كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سلوك خاطئ من السلوكيات الخاطئة المنتشرة بين الناس، وهي الرشوة في العمل بحجة مواجهة أعباء الحياة.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "أون"، إن الرشوة هي سلوك محرم شرعا يجب على المسلم أن يقلع ويتنزه عنه، سواء أكان في العمل أم في غيره.

وأضاف، أنه لا يجوز للموظف الحصول على الرشوة بحجة مواجهة أعباء الحياة فإن هذا سحت غير مقبول ولا يجوز أن يتبجح بأن الرواتب قليلة، لأن الله أمرنا بالعفاف.

واستشهد علي جمعة، بحديث النبي الكريم الذي يقول فيه "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" منوها أن هذا عقد عمل فيجب على الشخص أن يحترم هذا العقد والوفاء به.

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