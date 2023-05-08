إلغاء الجوازات.. تهديدات خطيرة من واشنطن لقدامى المحاربين الأمريكيين بسبب يوم النصر

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الاثنين، إن واشنطن هددت بإلغاء جوازات السفر لمنع قدامى المحاربين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية من السفر إلى موسكو لحضور موكب يوم النصر، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف أنتونوف: ‏"للسنة الثانية على التوالي، عطلت جهود الإدارة الأمريكية رحلة المشاركين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية إلى موكب يوم النصر".

واشار إلى أن قدامى المحاربين الأمريكيين تعرضوا لضغوط غير مسبوقة، حتى أنهم تعرضوا للتهديد بإلغاء جوازات سفرهم، لذلك لم يتمكنوا من السفر إلى روسيا والمشاركة في الاحتفال بالذكرى 78 للنصر العظيم.‏

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن برنامج يوم النصر غدا الثلاثاء، والذي تحتفل به روسيا تذكارا بالنصر على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وفقا لوكالة التاس الروسية.

وقال بيسكوف: "سينضم قادة دول رابطة الدول المستقلة، الذين وصلوا إلى موسكو لحضور يوم النصر، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمشاهدة العرض من المدرجات في الساحة الحمراء".

‏وأضاف أن رؤساء الدول سيضعون الزهور ويتناولون وجبة إفطار غير رسمية معا في الكرملين مع الرئيس بوتين.

وأشار بيسكوف ‏إلى أن العرض سيبدأ في الساعة 10 صباحا، وسيلقي الرئيس الروسي خطابا، وسينضم إليه رؤساء الدول من رابطة الدول المستقلة في المدرجات، ثم يتبعه وضع إكليل مشترك على قبر الجندي المجهول.‏