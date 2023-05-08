بيان عاجل من روسيا بشأن قرار زيلينسكي بالاحتفال بيوم النصر 8 مايو

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأثنين، إن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإلغاء الاحتفال بالنصر على النازية في 9 مايو، تسبب في سخط ليس فقط في جميع أنحاء رابطة الدول المستقلة، ولكن أيضا في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف نيبينزيا: "علمنا اليوم بقرار الرئيس الأوكراني بإعلان 8 مايو في أوكرانيا يوم النصر على النازية، تسبب ذلك في سخط ليس فقط عبر رابطة الدول المستقلة، ولكن أيضا في أوكرانيا نفسها لأن هناك الكثير من الناس، الذين يعتبر 9 مايو يوما مقدسا بالنسبة لهم".‏

وقد ‏وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما للاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو، بدءا من هذا العام، وفي اليوم الاثنين أيضا، قدم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي من شأنه أن ينقل يوم النصر إلى 8 مايو.‏