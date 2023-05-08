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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن هروب زيلينسكي من أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكجفرن، إنه بعد انهيار الجيش الأوكراني وفشل الهجوم المضاد، من المرجح أن يحاول الرئيس فولوديمير زيلينسكي الفرار من البلاد.

وقال ماكجفرن: “زيلينسكي ممثل جيد، يلعب دور المدافع الذي سيقف مع بلاده حتى النهاية. ولكن في غضون أسبوعين سيكون في فيلته في قبرص”.

وحث ماكجفرن على عدم نسيان أن الزعيم الأوكراني لا يتبع سوى التعليمات التي يتلقاها.

وأشار إلى أن الأشهر المقبلة قد تصبح كارثة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية.

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وقال ماكجفرن: “عندما يفشل ما يسمى بالهجوم المضاد لأوكرانيا، أو يُهزم، أو إذا لم يبدأ على الإطلاق، فستحدث عملية مختلفة”.

وأوضح أن المرحلة التالية من الصراع ستكون حول وقف إطلاق النار ومحادثات السلام.

وأشار ماكجفرن، إلي أنه حتى الولايات المتحدة ستؤيد حل النزاع بهذه الطريقة.

فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي الجيش الأوكراني أوكرانيا قبرص

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