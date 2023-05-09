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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع المخلفات وحالة الإنارة والنظافة بالطرق والمحاور بكرداسة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي إجراء جوله ميدانية مسائية لتفقد جهود رفع كفاءة الإنارة وحالة النظافة وأعمال رفع المخلفات والرتش نواتج أعمال التطوير بعدد من جانبي الطرق بنطاق مركز ومدينة كرداسة. 


شملت جولة المحافظ تفقد محور المهندس شريف إسماعيل (الطريق الأبيض سابقا) بالإضافة إلى الوصلة بين محور 26 يوليو ومحور شريف إسماعيل والطريق الدائرى ومحور المنصورية.

 
أكد اللواء أحمد راشد علي ضرورة الحفاظ علي الحالة العامة للطرق وما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة لضمان ظهورها بالشكل الحضاري اللائق.
 

كما شدد على رئيس مركز كرداسة بمتابعة تنفيذ الحملات الدورية علي مدار اليوم لتحسين منظومة النظافة ومتابعه مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها لسرعه الانتهاء منها .

 
رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.

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