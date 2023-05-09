عمرو أديب: طول ما الأهلي محظوظ وبيفوز يبقى الكرة المصرية بخير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن طالما نادي الأهلي محظوظ وبيفوز ولذوذ وأي نادي غيره منبوذ .. يبقي الكرة المصرية بخير، مشيراً إلى أن طول ما الأهلي حلو وجميل ومحظوظ وبيفوز يبقي كده تمام والكرة بخير.

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن نادي النصر السعودي به كريستيانو رونالدو ونادي الهلال به ميسي، موضحاً أن عندما يلتقي الفريقان أمام بعضهما سوف نشاهد كرة ممتعة بشكل لا يوصف.

وتابع عمرو أديب، أن نادي الهلال يبحث في ضم لاعبين أيضا غير ميسي، قائلاً "الهلال عاوز يضم لاعبين أو تلاتة جامدين جدا مع ميسي".