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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: سامسون مهاجم جيد ولاعبو الزمالك بتبعد عنه

صدى البلد

يرى أحمد حسام ميدو أن سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك جيد للغاية مشددا على أنه يستحق فرصة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سامسون أكينيولا مهاجم جيد ويجيد التسجيل بيمينه وشماله"

وأضاف: "سامسون ليس مهاجم يتحرك في المساحات ولكنه يجيد التسجيل"

واختتم: "سامسون قوي جدا بدنيا ويستحق فرصة، لاعيبة الزمالك بتبعد عن سامسون بسبب قوته البدنية"

مواجهة بروكسي فرصة سامسون الأخيرة بالزمالك 

استقر الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح بعض البدلاء فرصة المشاركة بمواجهة بروكسى بكأس مصر، فى ظل رغبة المدير الفني فى منح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الحكم عليهم بشكل نهائي.

ويعد البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك، أول من سيحصل على فرصة المشاركة فى مواجهة بروكسى، لرغبة المدرب فى الوقوف على مستواه فى المبارايات الرسمية، ورغم عدم تقديم سامسون مستوى جيداً فى التدريبات، إلا أن أوسوريو يرغب فى الدفع باللاعب أساسيًا حتى يمنحه الفرصة الكاملة ليحدد مصيره المرحلة المقبلة.

وتعد مواجهة بروكسى هى الفرصة الأخيرة للمهاجم البنينى لإثبات نفسه أمام المدرب، حتى يضمن البقاء داخل القلعة البيضاء، ففى حالة عدم تقديم مستوى يقنع أوسوريو، سيكون مصيره الرحيل بنهاية الموسم.

سامسون أكينولا منذ أن انضم لنادى الزمالك، لم يقدم المستوى المطلوب، فى قيادة هجوم الفارس الأبيض، مما يقلل فرص بقاءه داخل القلعة البيضاء.

ويضع كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، معظم اللاعبين تحت التقييم حتى يتمكن من تحديد مصيرهم فى نهاية الموسم، مع تحديد احتياجاته من التدعيمات.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بروكسى فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.

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