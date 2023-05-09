مرض مُعدٍ.. مفاجأة عن طلاق زوجة حسن شاكوش من زوجها الأول

كشفت نيرمين حمدي، صديقة زوجة حسن شاكوش، تفاصيل الأزمة التي دارت بين صديقتها وزوجها مغني المهرجانات، خلال الأيام الماضية.

وقالت صديقة ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، في تصريحات لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن «ريم» تزوجت من زوجها الأول «أحمد خليل»، بتاريخ 12 نوفمبر 2020، وتم طلاقها بتاريخ 2 فبراير 2022.

وأضافت صديقة زوجة حسن شاكوش، أن «سبب طلاق ريم طارق من زوجها الأول أحمد خليل؛ هو إصابة الأخير بـ مرض مُعدٍ"، على حد قولها.

وأشارت صديقة زوجة حسن شاكوش، إلى أن «سبب طلاق ريم طارق من زوجها الأول أحمد خليل؛ هو إصابة الأخير بمرض معدٍ، وبدأت ريم تلقي العلاج عند أحد الأطباء في منطقة فيصل نتيجة لمرض زوجها الأول، وذلك بتاريخ 21 أبريل 2021»، بحسب قولها.

واستكملت صديقة زوجة حسن شاكوش، أن «ريم طارق أصيبت بمرض، بسبب مرض زوجها الأول، ولو كانت استمرت في الزيجة الأولى؛ لكان الأمر تطور ووصل إلى إصابتها بأورام».

ونوهت صديقة زوجة حسن شاكوش، بأن «ريم تلقت العلاج، وشفيت تماما قبل الزواج من شاكوش، ولديها فحص طبي يثبت ذلك»، لافتة إلى أن «شقيقة حسن شاكوش، اطلعت على نتيجة الفحص الطبي، وتأكدت بنفسها من سلامة ريم قبل الزواج».

ولفتت صديقة زوجة حسن شاكوش، إلى أن «ريم لم تحصل على أي من حقوقها من الزوج الأول أحمد خليل»، مشيرة إلى أن والد ريم (طارق السيد) «أنشأ له ورشة أو مركز خدمات للسيارات من ماله، في منطقة فيصل».

كما أوضحت صديقة زوجة حسن شاكوش، أن «الزوج الأول أحمد خليل، وقَّع على إيصالات أمانة لوالد ريم، وتم رفع قضايا بهذه الإيصالات لدى المحاكم، ولم يسترد والد ريم المبالغ المستحقة له».

خناقة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد تحرير الأخيرة محضرا ضده، اتهمته فيه بالسرقة.

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، منذ شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى.

وقبل أسبوع، قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وألغت متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور «إنستجرام».

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري؛ حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول، تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية، والاستيلاء على إيصال أمانة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل، ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم؛ لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش»، لطرده لها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على «المنقولات الزوجية، وشبكتها، وإيصال أمانة لصالحها (بديل مؤخر الصداق)».

وقالت إن الخلاف منذ فترة، وعللت تأخيرها في تحرير المحضر؛ أملا في الصلح بينهما، إلا أنه أرسل رسالة لها، تفيد برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فحررت المحضر له، وطلبت إثبات الحالة.

وحُرِّر المحضر لها، وتولت النيابة التحقيق.