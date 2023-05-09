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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد: القانون سيطبق على الجميع.. وسنحاسب من يعمل ضد إرادة التونسيين

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة تطبيق القانون على الجميع، مهما كان موقعهم في الدولة، مشددا على أنه سيتم محاسبة من يعمل ضد إرادة الشعب التونسي.

وقال سعيد، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن،: "نحن اليوم في مواجهة تحديات كبيرة، ونريد أن نشق معا طريقنا دون أي تدخل خارجي".

وأضاف "تونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع، نريد أن نشق طريقاً جديدة بعيداً عن الألغام والمتفجرات التي وضعها البعض"، مشدداً على أن "السلم الأهلي في تونس لا يقاس بثمن".
 

وتابع الرئيس التونسي: "على الجميع داخل الدولة أن يلتزم بالقانون، ولن نسمح بسياسة الرقص على الحبال في العديد من مرافق الدولة"، مضيفاً أن "مثل هذه التجاوزات لن تكون مقبولة أبداً".
 

وقال سعيد: "نحن نحتكم إلى القانون، ونعمل على الاستجابة لمطالب الشعب وفق إرادة الشعب التونسي، ولا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولا لإرادة الشعب".
 

واستطرد الرئيس التونسي "كثيرون يعتقدون أنهم فوق المساءلة، ولكن لن يكون لهم مكان في أجهزة الدولة إذا كانوا سيعملون ضد إرادة الشعب التونسي".

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