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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات القبة الحديدية بكل مكان

قصف تل ابيب.. الجيش
قصف تل ابيب.. الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات القبة الحديدية

أكدت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء نشر الجيش الإسرائيلي لبطاريات القبة الحديدية في الجنوب وفي كل أنحاء "إسرائيل".


ووضح الجيش الإسرائيلي أن تلك الخطوة جاءت استعداداً لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب.

فيما أعلنت صحة غزة عن استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين.

وأكدت صحة غزة، باستشهاد، 12 شهيدا وإصابة 20 مواطنا بجراح مختلفة.

وهزت انفجارات ضخمة في ساعات فجر يوم الثلاثاء الأولى، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال، أعلن عن استهداف منازل تتبع لقيادات حركة الجهاد الإسلامي في رفح وغزة.


ووصلت حالات إصابات خطيرة وعدد من الشهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة استهدافات كبيرة لمواقع ومنازل تتبع لحركة الجهاد.

وأعلن جيش الاحتلال من جهته، عن بدء عملية عسكرية تستهدف حركة الجهاد في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة ، أنه لا يوجد حصيلة نهائية حول العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وشدد، أنّ سيارات الإسعاف تتابع ميدانيا أولا بأول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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