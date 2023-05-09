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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

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السعودية.. أمر ملكي عاجل بشأن القضاة

عاهل السعودية
عاهل السعودية

أصدر العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، أمرًا ملكيًا بترقية قاضيين وتعيين (10) قضاة بديوان المظالم.

ومن جانبه؛ ذكر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وآخر إلى درجة (قاضي ب)، إضافة إلى تعيين عشرة قضاة على درجة (ملازم قضائي).

وشدد علي  أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة  على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أداءه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإداري.

وقال أيضا : إن ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم سعيًا إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.

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