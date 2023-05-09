طائرات روسية تدمر جسرا نهريا للقوات الأوكرانية بدونيستك

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية (سنتر) ألكسندر سافتشوك، بأن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، دمرت جسرا نهريا عائما للقوات الأوكرانية.

وأضاف الضابط الروسي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أنه في اتجاه كراسنوليمانسكي، بالقرب من دونيتسك، استهدفت قواتنا بضربات نارية قوية، مناطق تمركز الأفراد والمواقع النارية، هاجمت طائراتنا القاذفة جسرا نهريا عائما ومعاقل القوميين الأوكرانيين.

وأشار إلى أنه تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من تدمير قذيفة صاروخية من طراز هيمارس، بالإضافة إلى مركبة جوية بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.

ولفت إلى تمكن وحدة استطلاع روسية من اكتشاف تنقلات لمجموعات استطلاع قتالية معادية في منطقة تشيرفونوبوفسكي وفي غابة سيريبريانسكي، وتم استهداف هذه المجموعات المعادية بنيران الطيران والمدفعية، وتكبيدها خسائر كبير في الأفراد والمعدات.