تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم، الثلاثاء، صوب ملعب سانتياجو برنابيو، حينما يستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium، و beIN 4K HDR، و beIN Sports 1 FR، beIN Sports HD 1 English، بتعليق عصام الشوالي.

صدام ملحمي

وتأهل مانشستر سيتي لهذا للدور نصف النهائي، بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ، بينما صعد ريال مدريد على حساب تشيلسي.

ويقدم الريال موسما ملحميا في دوري أبطال أوروبا مع عودة تاريخية في النتيجة أمام منافسيه وصولا إلى نصف النهائي، حيث اكتسح ليفربول في ثمن النهائي بنتيجة إجمالية 6-2 بعد فوز عريض في ملعب أنفيلد، ثم تجاوز عن استحقاق عقبة تشيلسي 4-0.

ويلعب مانشستر سيتي رابع نصف نهائي في تاريخه، ويأمل السيتي أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية وينقل سيطرته الإنجليزية على قارة أوروبا.