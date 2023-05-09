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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام خارج التوقعات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد مانشستر
ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم، الثلاثاء، صوب ملعب سانتياجو برنابيو، حينما يستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي لهذا للدور نصف النهائي، بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ، بينما صعد ريال مدريد على حساب تشيلسي.

ولا تزال ذكرى مباراة النسخة الماضية حاضرة في الأذهان، وتلقي بظلالها على نسخة العام الجاري بين الريال حامل اللقب والمتوج بالعدد الأكبر من الكؤوس (14 مرة)، والسيتي الذي لا يتوقف عن السعي للتتويج بذات الأذنين.

لكن المواجهة ستكون صعبة على الفريق الذي أقصى السيتي في نسخة 2016 والنسبة الماضية بريمونتادا تاريخية ألقت بظلالها على السيتيزن هذا الموسم.

ويقدم الريال موسما ملحميا في دوري أبطال أوروبا مع عودة تاريخية في النتيجة أمام منافسيه وصولا إلى نصف النهائي، حيث اكتسح ليفربول في ثمن النهائي بنتيجة إجمالية 6-2 بعد فوز عريض في ملعب أنفيلد، ثم تجاوز عن استحقاق عقبة تشيلسي 4-0.

ويلعب مانشستر سيتي رابع نصف نهائي في تاريخه، ويأمل السيتي أن يصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية وينقل سيطرته الإنجليزية على قارة أوروبا. 

وتعد أبرز الإضافات في صفوف السيتي بالطبع هو هالاند صاحب الـ51 هدفا هذا الموسم، 

وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالي:

كورتوا، لونين، لويس لوبيز. كارفاخال، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر. كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس. هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو دياز.

فيما جاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

"كايل والكر - روبن دياز - كالفين فيليبس - جون ستونز - إلكاي جوندوجان - إيرلينج هالاند - جاك جريليش - إيمريك لابورت - رودريجو - ستيفان أورتيجا - كيفن دي بروين - جوليان ألفاريز - برناردو سيلفا - سيرجيو جوميز - مانويل أكانجي - رياض محرز - إيدرسون - سكوت كارسون - فيل فودين - كول بالمر - ريكو لويس".

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