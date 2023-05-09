وزير الطاقة اللبناني يعلن موعد بدء التنقيب عن النفط في سواحل بلاده

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض ،اليوم الثلاثاء، إن هناك ما يدعو إلى التفاؤل حيث قال الرئيسان التنفيذيان لشركات البترول توتال إينرجيز وإيني الإيطالية إنهما متفائلان للغاية بشأن الكتلة 9 في البلاد.

وأعرب فياض خلال جلسة نقاش في المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، عن تفاؤله بتحقيق نتائج قائلاً: هناك ما يدعو للتفاؤل بتحقيق نتائج حيث تقول "توتال إنرجيز"، و"إيني"إنهما متفائلتان بخصوص الامتياز رقم 9" .

وأضاف أن التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني كان من المقرر أن يبدأ في سبتمبر المقبل ، وأنه سيعرف بحلول نهاية العام ما إذا كان هناك اكتشاف، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية.