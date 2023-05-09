السعودية| تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق أحد المواطنين.. وبيان عاجل للداخلية

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القـتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وبحسب بيان عن الداخلية السعودية؛ فإن المواطن أنور بن جعفر بن مهدي آل علوي أقدم على الاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنيًا بإطلاق النار على أحد مراكز الشرط، وتقديم المساعدة لمطلوب أمنيًا بالتستر عليه وتقديم المأوى ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر.

وأوضحت أنه تمت إحالة المواطن السعودي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقـتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وجرى تنفيذ حكم القـتل تعزيراً بالجاني بالدمام.