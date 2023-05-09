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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعاون الإسلامي توجه نداءً عاجلا للمجتمع الدولي: ما يحدث بقطاع غزة مجزرة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانا أدانت فيه وبأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في قطاع غزّة، وأدت إلى مقتل 13 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 فلسطينياً.

وبحسب بيان المنظمة، فقد اعتبرت المنظمة هذه المجزرة امتداداً للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما حملت التعاون الإسلامي، قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع جرائمه وانتهاكاته التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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