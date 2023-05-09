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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

12 يوما .. غلق محور شينزو آبى بمدينة نصر لإستكمال المونوريل

المونوريل
المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبى إتجاه طريق السويس مناطق مدينة نصر .

الأمر الذى يتطلب تنفيذ الغلق الكلى لمحور شينزو آبى المتجه لطريق السويس فى الوصلة "قبل كوبرى سبيل المؤمنين حتى بعد الكوبرى.. مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

 المتجه لطريق السويس من محور شينزو آبى يسلك يميناً طريق الخدمة فيما قبل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين وإستكمال سير المركبات بطريق الخدمة فيساراً إتجاه محور شينزو آبى مرة أخرى إتجاه طريق السويس.

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023 ولمدة (۱۲يوم) ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

محور شينزو آبى مدينة نصر مونوريل شينزو آبى الإدارة العامة لمرور القاهرة

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