تونس.. وزير الخارجية : مفاوضاتنا مع صندوق النقد مستمرة

في ظل خطوط حمراء..

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة.

وشدد الوزير التونسي في تصريحات إعلامية له علي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تنقطع.

وبين أن هذه المفاوضات تدور على ضوء الخطوط الحمراء التي يسعى فيها الطرف التونسي إلى عدم مزيد تفقير الشعب التونسي خاصة أن ذلك مرتبط باستقرار البلاد.

وكانت قناة الغد؛ قد أكدت ان الرئيس التونسي قيس سعيد جدد رفضه لشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بمنح تونس قرضا بقيمة ما يقارب من ملياري دولار .

وأشارت الي ان موقف الرئاسة يتطابق مع اتحاد الشغل التونسي أكبر المنظمات النقابية في البلاد حيث عبر الاتحاد رفضه لشروط الصندوق المتمثلة بمطالبة السلطة التونسية ضرورة تخفيض دعم السلع والطاقة فضلا عن خفض قيمة الرواتب للموظفين الحكوميين .