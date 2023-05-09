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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم بالنزهة

اسعاف
اسعاف

لقي طالب مصرعه وأصيب زميله بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة بهما حال استقلالهما دراجة نارية بمنطقة النزهة ، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكب الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة النزهة بوفاة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية ، وإصابة آخر مقيم بذات العنوان بسحاجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن إستجوابه إثر إصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية " قيادة الأول " بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ، ومن خلال التعامل الفنى التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى إرتكاب الواقعة وقائدها ، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل إنصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المارة عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النزهة امن القاهرة تصادم سيارة قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة مصرع طالب

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