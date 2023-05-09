مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم بالنزهة

لقي طالب مصرعه وأصيب زميله بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة بهما حال استقلالهما دراجة نارية بمنطقة النزهة ، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكب الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة النزهة بوفاة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية ، وإصابة آخر مقيم بذات العنوان بسحاجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن إستجوابه إثر إصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية " قيادة الأول " بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ، ومن خلال التعامل الفنى التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى إرتكاب الواقعة وقائدها ، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل إنصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المارة عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.