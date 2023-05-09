مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم.. أبرز 6 تصريحات لوزير المالية أمام النواب

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بيانًا أمام مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء ، عرض خلاله حجم الإنجازات و خطة الوزارة الفترة المقبلة .

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد2023-2024 تتعامل بواقعية شديدة مع كافة العناصر الداخلية والدولية مع مراعاة تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرار دعم المواطنين وتخفيف الانعكاسات العالمية الناتجة .

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام مجلس النواب:

1-موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية مع الأحداث العالمية.

2-الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية.

3-استمرار التسعير السليم للسلع الأساسية والخدمات والعمل على زيادة الإيرادات ، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي والعمل على حل المنازعات التجارية .

4-نستهدف إيرادات 2 تريليون و142 مليار جنيه بموازنة 2023/2024 .

5-زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بقيمة 127.7 مليار جنيه بـ الموازنة الجديدة .

6-الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم خلال العام المالي المقبل .