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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم.. أبرز 6 تصريحات لوزير المالية أمام النواب

محمد معيط ، وزير
محمد معيط ، وزير المالية

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بيانًا أمام مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء ، عرض خلاله حجم الإنجازات و خطة الوزارة الفترة المقبلة .

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد2023-2024 تتعامل بواقعية شديدة مع كافة العناصر الداخلية والدولية مع مراعاة تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرار دعم المواطنين وتخفيف الانعكاسات العالمية الناتجة . 

 

 

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معيط: الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم خلال العام المالي المقبل

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معيط: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بقيمة 127.7 مليار جنيه بـ الموازنة الجديدة

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معيط : نستهدف إيرادات 2 تريليون و142 مليار جنيه بموازنة 2023/2024

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وزير المالية :تعرضنا لأزمات أكبر وأعنف ونجحنا في تجاوزها بمعدلات نمو إيجابية

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام مجلس النواب:

 

1-موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية مع الأحداث العالمية.

2-الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية.

3-استمرار التسعير السليم للسلع الأساسية والخدمات والعمل على زيادة الإيرادات ، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي والعمل على حل المنازعات التجارية .

4-نستهدف إيرادات 2 تريليون و142 مليار جنيه بموازنة 2023/2024 .

5-زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بقيمة 127.7 مليار جنيه بـ الموازنة الجديدة .

6-الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم خلال العام المالي المقبل .

موازنة العام المالي الجديد محمد معيط وزير المالية مجلس النواب موازنة العام المالي مخصصات الحماية الاجتماعية موازنة العام المالي الجديد 2023-2024

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