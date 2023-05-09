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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معيط: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بقيمة 127.7 مليار جنيه بـ الموازنة الجديدة

وزير المالية
وزير المالية

أكد  د. محمد معيط وزير المالية أنه تم زيادة مخصصات الحماية الإجتماعية ، ودعم السلع ، ورغيف العيش بقيمة 127.7 مليار جنيه يستفيد منه 70 مليون مواطن ، لافتاً- خلال الجلسة العامة المنعقدة للبرلمان الآن -إلى أنه بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة فقد تم زيادتها بنسبة 31 مليار جنية بزيادة 9 مليار جنيها عن العام الماضي والذي تستفيد منه 5 مليون أسرة . 

وأشار "الوزير" إلى أن زيادة نسبة مخصصات الادوية والمستلزمات الطبية لـ20 .2 مليار جنيه.

و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة تأتي في ظروف استثنائية ومستمرة للعام الثالث على التوالي منذ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة 2023/2024إلى أنها مرحلة حافلة بالتحديات ولا أحد يعرف مستقبلها، ولا يعلم أحد تأثيراتها خصوصا في الدول النامية والناشئة.

وأكد وزير المالية أنه بتضافر جهودنا فإننا قادرون على تجاوزها، قائلا: تعرضنا لأزمات أكبر وأعنف ونجحنا في تجاوزها بمعدلات نمو إيجابية رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال المعيشة لدى المواطنين . 

محمد معيط دعم السلع مخصصات الحماية الاجتماعية

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