عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة البندق

طريقة عمل كيكة البندق
طريقة عمل كيكة البندق

يقدم الشيف أحمدية طريقة عمل كيكة البندق بشكل يناسب أعياد الميلاد. 

أحدث ساعة سمارت من Casio.. بسعر مناسب

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

 

المقادير لعمل كيكة البندق 


3 كوب دقيق
3ملعقة كاكاو 
كوب إلاربع سكر.
كوب حليب.
معلقة كبيرة بيكنج بودر.
ربع كوب زبدة أو سمن 
٣ بيضات.
فانيليا.
كوب من البندق المحمص.
نوتيلا

طريقة تحضير كيكة البندق

1- نحضر بولة عميقة ونضع فيها البيض مع السكر والفانيليا ونضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة ٥ أو ٧ دقايق حتى يصبح القوام كريمي.

2- نضيف الحليب والزيت ونضربهم ضربة خفيف مع بعض حتى يمتزج كل الخليط .

3-  نضيف الكاكاو بعد نخلفه ثم البيكنك بودر والدقيق تدريجيا حتى يختفي ويمتزج جيداً بباقي المكونات.

4-  نضع الميزج في قالب التارت الكبير أو قالب كيك عادي بعد رشه بالكاكاو.

5- نضع القالب في الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ يكون حتى تستوي ثم نشغل الشواية قليلا حتى تحمر .

6- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نضع عليها  صوص كراميل وعليه البندق المحمص ونضع النوتيلا في كيس حلواني ونحط فوق البندق خطوط من النوتيلا. 

الإعدادية الجديدة اعدادي النوتيلا المكونات الكهربائي طريقة عمل كيكة البندق طريقة عمل كيكة طريقة عمل كيك طريقة تحضير كيك طريقة تحضير مناهج الإعدادية الجديدة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكوكيز بالكاكو بمذاق لا يقاوم

طريقة الكوكيز بمذاق لا يقاوم.. تعرفي عليها

طريقة عمل كيك ديسباسيتو بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كيكة التفاح المقلوبة بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

متوفى ينقذ 3 سعوديين من الموت.. ما القصة؟

وزيرة التخطيط تستعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 23/2024

الجزائر تدين التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

نداء عاجل من شولتز لـ الاتحاد الأوروبي بشأن احتفالات روسيا بـ يوم النصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

مفاجأة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت.. ما هي

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

فيديو

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

كشف المستور.. زيجات حسن شاكوش السرية تثير الجدل| فيديو جراف

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ