يقدم الشيف أحمدية طريقة عمل كيكة البندق بشكل يناسب أعياد الميلاد.

المقادير لعمل كيكة البندق



3 كوب دقيق

3ملعقة كاكاو

كوب إلاربع سكر.

كوب حليب.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زبدة أو سمن

٣ بيضات.

فانيليا.

كوب من البندق المحمص.

نوتيلا

طريقة تحضير كيكة البندق

1- نحضر بولة عميقة ونضع فيها البيض مع السكر والفانيليا ونضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة ٥ أو ٧ دقايق حتى يصبح القوام كريمي.

2- نضيف الحليب والزيت ونضربهم ضربة خفيف مع بعض حتى يمتزج كل الخليط .

3- نضيف الكاكاو بعد نخلفه ثم البيكنك بودر والدقيق تدريجيا حتى يختفي ويمتزج جيداً بباقي المكونات.

4- نضع الميزج في قالب التارت الكبير أو قالب كيك عادي بعد رشه بالكاكاو.

5- نضع القالب في الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ يكون حتى تستوي ثم نشغل الشواية قليلا حتى تحمر .

6- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نضع عليها صوص كراميل وعليه البندق المحمص ونضع النوتيلا في كيس حلواني ونحط فوق البندق خطوط من النوتيلا.